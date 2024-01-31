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لبنان

احباط محاولات تسلل نحو 900 سوري عبر الحدود! (صور)

Lebanon 24
31-01-2024 | 02:57
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أحبطت وحدات من الجيش خلال الشهر الحالي محاولات تسلل نحو 900 سوري عند الحدود اللبنانية - السورية.

ومن خلال منشور عبر "إكس"، أعلن الجيش أن هذا يأتي في سياق مكافحة أعمال التسلل غير الشرعي والتهريب عبر الحدود البرية. 
 
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