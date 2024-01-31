احباط محاولات تسلل نحو 900 سوري عبر الحدود! (صور)

في سياق مكافحة أعمال التسلل غير الشرعي والتهريب عبر الحدود البرية، أحبطت وحدات من الجيش خلال الشهر الحالي محاولات تسلل نحو ٩٠٠ سوري عند الحدود اللبنانية - السورية.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmyhttps://t.co/mHdzTA3TL5 pic.twitter.com/K4A6lj7O2R
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) January 31, 2024
في سياق مكافحة أعمال التسلل غير الشرعي والتهريب عبر الحدود البرية، أحبطت وحدات من الجيش خلال الشهر الحالي محاولات تسلل نحو ٩٠٠ سوري عند الحدود اللبنانية - السورية.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmyhttps://t.co/mHdzTA3TL5 pic.twitter.com/K4A6lj7O2R