احباط محاولات تسلل نحو 900 سوري عبر الحدود! (صور)

أحبطت وحدات من الجيش خلال الشهر الحالي محاولات تسلل نحو 900 سوري عند الحدود اللبنانية - السورية.



ومن خلال منشور عبر "إكس"، أعلن الجيش أن هذا يأتي في سياق مكافحة أعمال التسلل غير الشرعي والتهريب عبر الحدود البرية.

في سياق مكافحة أعمال التسلل غير الشرعي والتهريب عبر الحدود البرية، أحبطت وحدات من الجيش خلال الشهر الحالي محاولات تسلل نحو ٩٠٠ سوري عند الحدود اللبنانية - السورية.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmyhttps://t.co/mHdzTA3TL5 pic.twitter.com/K4A6lj7O2R — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) January 31, 2024 Advertisement