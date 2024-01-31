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لبنان

الصادق: الثنائي غير متمسك بمرشحه فرنجية

Lebanon 24
31-01-2024 | 03:03
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اعتبر النائب وضاح الصادق في حديث اذاعي، أن "حراك سفراء دول الخماسية المعتمدين في لبنان، يندرج في إطار عملهم منذ فترة طويلة على سدّ الفراغ في الرئاسة الأولى"، آسفاً "لأنهم يدركون أكثر من اللبنانيين الحاجة الى رئيس جديد للجمهورية ويخشون على مصير البلد أكثر من السلطة الحاكمة".
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واستبعد أن "تقوم هذه اللجنة بطرح أسماء مرشحين، لكنها تدرك صعوبة التوافق على اسم داخليا"ً، كاشفا عن "زيارة مرتقبة لمسؤولين في دول الخماسية الى لبنان الشهر المقبل، لاجراء سلسلة لقاءات مع ممثلي الكتل النيابية".
وقال: "لا أعتقد أن أحد يمكنه أن يفرض على لبنان رئيسا، وانتخاب الرئيس أمر سهل في حال اعتمدنا  دستورنا".
وشدد على أنّ "الثنائي أمل - حزب الله لديه قرار بعدم انتخاب رئيس وهو غير متمسك بمرشحه سليمان فرنجيه، بل بعدم انتخاب رئيس الى حين بلورة نتائج الحرب التي ستحمل له مكتسبات تمكّنه من انتخاب رئيس يتناسب مع تطلعاته."
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