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لبنان
حدثٌ مريب في محيط بيروت حصل ليلاً.. هذه تفاصيله
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
31-01-2024
|
04:15
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عُلِم أن عدداً من السيارات تعرّض ليل أمس الثلاثاء لحوادثَ مفاجئة على طريق الكرنتينا باتجاه بيروت وتمثلت بحصول أعطال في الإطارات من دون معرفة الأسباب.
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وتبيّن من خلال الرصد أنّ أكثر من 15 سيارة واجهت المشكلة نفسها في ذات الوقت، ما طرحَ تساؤلات حول إمكانية وجود عملٍ مُدبر في تلك المنطقة لتعطيل السيارات وبالتالي السطو على سائقيها الذين حاولوا جاهدين وتحت الأمطار معالجة أمورهم.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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