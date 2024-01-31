Advertisement

لبنان

حدثٌ مريب في محيط بيروت حصل ليلاً.. هذه تفاصيله

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
31-01-2024 | 04:15
A-
A+
Doc-P-1158960-638422924620196106.jpg
Doc-P-1158960-638422924620196106.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عُلِم أن عدداً من السيارات تعرّض ليل أمس الثلاثاء لحوادثَ مفاجئة على طريق الكرنتينا باتجاه بيروت وتمثلت بحصول أعطال في الإطارات من دون معرفة الأسباب.
Advertisement

وتبيّن من خلال الرصد أنّ أكثر من 15 سيارة واجهت المشكلة نفسها في ذات الوقت، ما طرحَ تساؤلات حول إمكانية وجود عملٍ مُدبر في تلك المنطقة لتعطيل السيارات وبالتالي السطو على سائقيها الذين حاولوا جاهدين وتحت الأمطار معالجة أمورهم.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:43 | 2024-01-31
05:42 | 2024-01-31
05:38 | 2024-01-31
05:14 | 2024-01-31
05:14 | 2024-01-31
05:00 | 2024-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24