حدثٌ مريب في محيط بيروت حصل ليلاً.. هذه تفاصيله

عُلِم أن عدداً من السيارات تعرّض ليل أمس الثلاثاء لحوادثَ مفاجئة على طريق الكرنتينا باتجاه بيروت وتمثلت بحصول أعطال في الإطارات من دون معرفة الأسباب.

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