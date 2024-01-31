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لبنان

"للحوار مع الحكومة"... دعوة من طليس لتجمع شركات النفط والمحروقات

Lebanon 24
31-01-2024 | 03:20
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توجه رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس البيان الى "الاصدقاء في تجمع شركات النفط والمحروقات في لبنان إلى التروي في قرار وقف تسليم المحروقات، سيما وان الشعب اللبناني ومنه قطاع النقل البري يعاني ما يعاني من تداعيات عدوانية إسرائيلية وضائقة اقتصادية وصلت إلى حد لا يطاق".
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وفي بيان، أشار طليس إلى أنه "حيث أن المحروقات مادة استراتيجية وسيادية ترسم مسارها الدولة اللبنانية، اتمنى عليكم البدء بالحوار مع الحكومة ورئيسها بعيداً عن السلبية التي تسبب ضرراً على المواطنين والسائقين وهذا ما لا يقبل به عاقل في ظروف قاسية ومعقّدة".
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