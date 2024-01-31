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لبنان

"حفاظاً على حياة المرضى"... المستشفيات تناشد الشركات المستوردة للنفط

Lebanon 24
31-01-2024 | 03:29
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صدر عن نقابة المستشفيات في لبنان البيان التالي: "ازاء القرار الذي اتخذته الشركات المستوردة للنفط بالاضراب والتوقف عن التسليم،

ولما كان لهذا القرار تداعيات على المستشفيات تؤدي الى توقفها عن العمل انطلاقا من حاجتها الى مادة المازوت لتشغيل المولدات لديها، 
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فان نقابة المستشفيات وبصرف النظر عن احقية القرار المذكور تهيب بهذه الشركات استثناء المستشفيات منه والعودة الى تسليمها حاجتها فوراً وذلك حفاظاً على حياة المرضى".
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