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لبنان
بعمليّة خاطفة... توقيف متورط بجرائم فاقت عملياته الـ100 في هذه المناطق
Lebanon 24
31-01-2024
|
03:38
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صـدر عن المديريّة العامّـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّـة البلاغ التّالي:
في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحدّ من الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية، تبيّن أن أحد المتورّطين الرئيسيّين في تنفيذ عمليّات سلب متعدّدة بقوّة السّلاح، والتي تترافق مع إطلاق نار باتّجاه الضّحايا، أو في الهواء، في محيط المدينة الرياضية وصبرا، وهو المدعو:
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ي. م. (مواليد عام 1996، لبناني) من أصحاب السّوابق بجرائم نشل، مخدّرات، إطلاق نار. وهو من الأشخاص الخطرين ومسلّح بصورة مستمرّة.
بتاريخ 19/01/2024، وبعد رصدٍ ومتابعة، تمكّنت إحدى دوريّات شعبة المعلومات من تنفيذ عملية خاطفة في محلّة صبرا أدّت إلى توقيفه، وضبط مسدس نوع "سميث أند ويسن" لون أسود، وممشطين، و/9/ طلقات، وهاتف خلوي مسروق، ومبلغ مالي، بحوزته.
بالتّحقيق معه، اعترف بتنفيذ أكثر من /100/ عملية سلب بقوّة السّلاح في محيط المدينة الرياضة وصبرا بالاشتراك مع آخرين، كما بإقدامه على إطلاق النّار من سلاح حربي خلال تنفيذ عمليات السّلب. وأقرّ أيضًا بتعاطيه المخدّرات، وأنّ الهاتف المضبوط بحوزته سلبه من أحد الأشخاص في يوم توقيفه.
أُجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص ، ولا يزال العمل مستمرًّا لتوقيف جميع المتورّطين.
لذلك، تعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورته، وتطلب مِمَّن وقع ضحيّة أعماله، التّوجّه الى شعبة المعلومات - فرع جبل لبنان، أو الاتّصال على الرقم 513732/01 لإجراء المقتضى القانوني.
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