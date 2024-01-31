"تدمير بيروت".. هذا ما كشفه مسؤول إسرائيليّ عن "حرب لبنان"

اعتبرَ مسؤول عسكري إسرائيليّ سابق أن "حزب الله" في لبنان يتمتع بقدرة هائلة جداً، محذراً من "خسارة إسرائيل" ضد الحزب.



Advertisement ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية وترجمهُ "لبنان24"، قال اللواء المتقاعد في الجيش الإسرائيلي، جيورا إيلاند، إنّ "حزب الله لديه القدرة على أي دولة، أي أنه عسكرياً يمكنه مواجهة الدولة القوية"، وأضاف: "كذلك، فإن حماس تأتي في ذات السياق الذي يرتكز ضمنه حزب الله". ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية وترجمهُ، قال اللواء المتقاعد في الجيش الإسرائيلي، جيورا إيلاند، إنّ "حزب الله لديه القدرة على أي دولة، أي أنه عسكرياً يمكنه مواجهة الدولة القوية"، وأضاف: "كذلك، فإن حماس تأتي في ذات السياق الذي يرتكز ضمنه حزب الله".



وتابع: "إذا اندلعت حرب لبنان الثالثة غداً وقالت إسرائيل إنها تقاتل فقط ضد حزب الله وليس ضد دولة لبنان - فإنها في الواقع ستعلن الخسارة منذ اليوم الأول".

ولفت إيلاند إلى أنه "ليس لدى إسرائيل القدرة على هزيمة حزب الله، ولا ردعه"، وأردف: "القدرة التي لدينا هي تدمير البنية التحتية اللبنانية بأكملها وتدمير مدينة بيروت. إن منظمة حزب الله حساسة للغاية لهذه النقطة بالضبط، لأن الأمين العام للحزب يعرف نفسه بأنه مَنْ يحمي لبنان، وكذلك الحال مع حماس في غزة".