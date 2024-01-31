"حزب الله" يعلن استهداف ‏تجمع ‏لجنود إسرائيليين في تلة الطيحات

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صدر عن المقاومة الإسلامية البيان التالي: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (09:35) من صباح يوم الأربعاء 31-01-2024، ‏تجمعًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة". ‏