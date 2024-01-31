مؤتمر صحافي اليوم للشركات المستوردة للنفط في تمام هذه الساعة

تعقد الشركات المستوردة للنفط مؤتمراً صحافياً في مقرها في العدلية في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر، للحديث عن مسألة الضريبة الاستثنائية وتداعيات هذا القرار.



وكانت الشركات قد أعلنت يوم أمس بدء اضرابها.

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