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لبنان

مؤتمر صحافي اليوم للشركات المستوردة للنفط في تمام هذه الساعة

Lebanon 24
31-01-2024 | 04:23
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تعقد الشركات المستوردة للنفط مؤتمراً صحافياً في مقرها في العدلية في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر، للحديث عن مسألة الضريبة الاستثنائية وتداعيات هذا القرار.

وكانت الشركات قد أعلنت يوم أمس بدء اضرابها.
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الشركات

المستوردة للنفط

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