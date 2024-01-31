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لبنان

هذا هو توقيت لقاء ميقاتي - كاميرون

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
31-01-2024 | 04:37
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عُلم أن الموعد بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون سيكون غداً قبل الظهر في السرايا.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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