قرار عاجل بخصوص تواجد الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان.. إليكم ما تقرّر

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي قرّر تقليص قواته المتمركزة في المستوطنات المتاخمة للحدود اللبنانية.



Advertisement وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية في تقريرٍ ترجمه "لبنان24" أن "فرقاً أمنية محلية ستتولى عملية الاستجابة للحوادث الأمنية في المناطق المتاخمة للحدود مع لبنان". وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية في تقريرٍ ترجمهأن "فرقاً أمنية محلية ستتولى عملية الاستجابة للحوادث الأمنية في المناطق المتاخمة للحدود مع لبنان".



ويسيطر على المستوطنات أفراد من الوحدات الاحتياطية المحلية التي سيُطلب منها توفير الدعم اللازم، الرد الفوري على حوادث الاقتحام والحوادث الأمنية داخل المستوطنات، حتى وصول قوات الجيش إليها.



وتقول الوحدات الاحتياطية إنه منذ شهر تشرين الثاني الماضي، يقوم الجيش بتقليص عدد جنوده المتمركزين في المستوطنات.



كذلك، يزعم مسؤولون في الجيش، من جهة أخرى، أنه تقرر إخراج الجنود الذين يقيمون في شقق ومنشآت المستوطنات فقط، على أن يجري نقلهم إلى أماكن أخرى مؤقتة ستقام لهم خارج المستوطنات.