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لبنان

الثلوج غطت قرى راشيا والبقاع الغربي

Lebanon 24
31-01-2024 | 05:38
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 غطت الثلوج قرى وبلدات راشيا والبقاع الغربي، وبلغت سماكتها 30 سم في الاماكن التي يزيد ارتفاعها عن 1200م.
 
 
وقد سارعت جرافات وزارة الاشغال بتوجيه من قائمقامي راشيا والبقاع الغربي نبيل المصري ووسام نسبيه، الى فك عزلة القرى لاسيما في عين عطا وعيحا وكفرقوق وبكا وحلوى وميذون.
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كما ساهمت الجرافات التابعة لـ"فوج الغد الافضل" وبتوجيه من النائب حسن مراد، الى فتح الطرق الرئيسية والفرعية في قرى وبلدات راشيا والبقاع الغربي على خطي غزة القرعون لبايا والصويري المنارة كامد اللوز، وصولا الى بكا وعين عرب وخربة روحا ومذوخا، فيما  تشكلت طبقات الجليد على المستنقعات في الاراضي الزراعية في محيط غزة، وارتفع منسوب بحيرة القرعون بشكل ملحوظ.
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