سرقة مكتب وتكسير ممتلكاته في بلدة جنوبية

سرق مجهولون مكتب خدمات ( بوب – ويسترن) في بلدة السكسكية - مفترق قضاء صيدا، وقد تم تكسير ممتلكاته، فيما باشرت الأجهزة المعنية تحقيقاتها.



يذكر ان الأسبوع الماضي تم سرقة مكتب مماثل في بلدة الصرفند. (الوكالة الوطنية)

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