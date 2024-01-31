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لبنان

سرقة مكتب وتكسير ممتلكاته في بلدة جنوبية

Lebanon 24
31-01-2024 | 05:52
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سرق مجهولون مكتب خدمات ( بوب – ويسترن) في بلدة السكسكية - مفترق قضاء صيدا، وقد تم تكسير ممتلكاته، فيما باشرت الأجهزة المعنية تحقيقاتها.

يذكر ان الأسبوع الماضي تم سرقة مكتب مماثل في بلدة الصرفند. (الوكالة الوطنية)
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