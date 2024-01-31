بشأن قواته عند حدود لبنان.. ماذا أعلن الجيش الإسرائيلي؟

علّق مُتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ على ما نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" بشأن قرار القوات الإسرائيلية تقليص عدد جنودها عند الحدود مع لبنان.



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وأشار إلى أنه تمت تعبئة أقسام الدفاع في جميع مستوطنات القيادة الشمالية، مشيراً إلى أن تلك الأقسام ستبقى جزءاً لا يتجزأ من جهود الدفاع عن المستوطنات والمنطقة. وأعلن المتحدث أنّ الجيش الإسرائيليّ لن يخوض في التفاصيل حول كيفية إنتشار القوات لأسباب تتعلق بأمن المعلومات ومن أجل عدم إعطاء معلومات للعدو، في إشارة إلى "حزب الله".وأشار إلى أنه تمت تعبئة أقسام الدفاع في جميع مستوطنات القيادة الشمالية، مشيراً إلى أن تلك الأقسام ستبقى جزءاً لا يتجزأ من جهود الدفاع عن المستوطنات والمنطقة.

وكانت "يديعوت أحرونوت" ذكرت، اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي قرّر تقليص قواته المتمركزة في المستوطنات المتاخمة للحدود اللبنانية.



وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية في تقريرٍ ترجمه "لبنان24" أن "فرقاً أمنية محلية ستتولى عملية الاستجابة للحوادث الأمنية في المناطق المتاخمة للحدود مع لبنان".