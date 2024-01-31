"حقوق الانسان" بحثت في اقتراح قانون يتعلق بعبارات تحط من كرامة الانسان

عقدت لجنة حقوق الانسان النيابية جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب ميشال موسى وحضور النواب: نزيه متى، ملحم خلف، قاسم هاشم، جورج عقيص، حسن عز الدين، مارك ضو، وجميل السيد.

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كما حضر عن وزارة العدل القاضي أيمن احمد، عن نقابة المحامين المحامية اليزابيت السيوفي وعن مؤسسة جوستيسا المحامي فارس أبي خليل، الاستاذ في الجامعة الاميركية انطوان صفير وعن الهيئة الوطنية لحقوق الانسان علي يوسف.



وبعد الجلسة، قال موسى:" درست اللجنة إقتراح القانون المتعلق بتعديل العبارات التي تحط من كرامة الانسان وتم تعديل عدد من العبارات وأرجىء البت ببعض العبارات لمزيد من الدرس".