Advertisement

لبنان

"حقوق الانسان" بحثت في اقتراح قانون يتعلق بعبارات تحط من كرامة الانسان

Lebanon 24
31-01-2024 | 06:15
A-
A+
Doc-P-1159040-638423038625920141.jpg
Doc-P-1159040-638423038625920141.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 عقدت لجنة حقوق الانسان النيابية جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب ميشال موسى وحضور النواب: نزيه متى، ملحم خلف، قاسم هاشم، جورج عقيص، حسن عز الدين، مارك ضو، وجميل السيد.
 
Advertisement
 
كما حضر عن وزارة العدل القاضي أيمن احمد، عن نقابة المحامين المحامية اليزابيت السيوفي وعن مؤسسة جوستيسا المحامي فارس أبي خليل، الاستاذ في الجامعة الاميركية انطوان صفير وعن الهيئة الوطنية لحقوق الانسان علي يوسف.

وبعد الجلسة، قال موسى:" درست اللجنة إقتراح القانون المتعلق بتعديل العبارات التي تحط من كرامة الانسان وتم تعديل عدد من العبارات وأرجىء البت ببعض العبارات لمزيد من الدرس".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:39 | 2024-01-31
07:30 | 2024-01-31
07:24 | 2024-01-31
07:18 | 2024-01-31
07:11 | 2024-01-31
07:00 | 2024-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24