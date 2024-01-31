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لبنان

من أغنى أغنياء لبنان.. بعد إصابته بمرض خطير إسكندر صفا "يلقي آخر أسلحته"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
31-01-2024 | 06:30
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توفي رجل الأعمال الفرنسي، اللبناني الأصل، الملياردير اسكندر صفا، الاثنين، عن عمر يناهز 68 عاما. تصدر اسم صفا الصفحات الأولى منذ إعلان وفاته "واقفاً" بعد إصابته بمرض خطير، وذلك بحسب البيان الصحفي الذي نُشر في مجلة "Valeurs"، والتي حصل على حقوقها في عام 2015.
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من مقاتل في صفوف "حراس الأرز"، إلى أحد أعظم أثرياء فرنسا، كرّس إسكندر صفا حياته لبناء إمبراطورية صناعية في بلده الثاني، هو الذي لم ينسَ جذوره ولم ينفصل عن أرضه الأم حيث خاض معاركه، بالمعنى الحرفي والمجازي. 

ولد إسكندر صفا في بيروت عام 1955 في كنف عائلة مسيحية مارونية . وفي أواخر السبعينيات، التحق صفا بالجامعة الأميركية في بيروت، وتخرج منها حاملاً شهادة في الهندسة المدنية. 

في عام 1975، التحق صفا لفترة وجيزة في صفوف "حراس الأرز"، وحينها أُطلق عليه لقب "ساندي". 

غادر لبنان وعمل كمهندس مدني مبتدء في الولايات المتحدة، ثم انتقل إلى فرنسا، وتخرج عام 1982 بدرجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية إنسياد في فونتينبلو. 

وفي التسعينيات، أسس إسكندر وشقيقه أكرم شركة Privinvest، وهي شركة لبناء السفن متخصصة في السفن البحرية والتجارية واليخوت الضخمة. وفي العام 2007، شارك إسكندر صفا في إنشاء موقع البناء البحري في أبو ظبي مع شركة العين الدولية وأصبح المدير التنفيذي. وفي وقت لاحق من عام 2011، قامت شركة Privinvest بشراء أسهم شركة العين الدولية.
 
بين عامي 2011 و2024، شغل صفا منصب نائب الرئيس غير التنفيذي للجنة التوجيهية لمجموعة مارفين الاستثمارية، وهي شركة قابضة مدرجة في بورصة أثينا. ويُعتبر صفا من أغنى أغنياء لبنان.
 
Un vide immense » : Cherbourg en deuil après le décès d'Iskandar Safa, le sauveur des chantiers navals - Le Parisien
 
La famille d'Iskandar Safa promet de poursuivre l'aventure industrielle navale | Les Echos
 
Iskandar Safa, le « chevalier » milliardaire, a déposé les armes
 
Décès du magnat franco-libanais Iskandar Safa
 
Le Mozambique réclame 3 milliards de dollars à Privinvest et Iskandar Safa
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

تعازي ووفيات

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