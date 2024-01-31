13
o
بيروت
16
o
طرابلس
13
o
صور
15
o
جبيل
13
o
صيدا
15
o
جونية
9
o
النبطية
8
o
زحلة
9
o
بعلبك
16
o
بشري
13
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
من أغنى أغنياء لبنان.. بعد إصابته بمرض خطير إسكندر صفا "يلقي آخر أسلحته"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
31-01-2024
|
06:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفي رجل الأعمال الفرنسي، اللبناني الأصل، الملياردير اسكندر صفا، الاثنين، عن عمر يناهز 68 عاما. تصدر اسم صفا الصفحات الأولى منذ إعلان وفاته "واقفاً" بعد إصابته بمرض خطير، وذلك بحسب البيان الصحفي الذي نُشر في مجلة "Valeurs"، والتي حصل على حقوقها في عام 2015.
Advertisement
من مقاتل في صفوف "حراس الأرز"، إلى أحد أعظم أثرياء فرنسا، كرّس إسكندر صفا حياته لبناء إمبراطورية صناعية في بلده الثاني، هو الذي لم ينسَ جذوره ولم ينفصل عن أرضه الأم حيث خاض معاركه، بالمعنى الحرفي والمجازي.
ولد إسكندر صفا في بيروت عام 1955 في كنف عائلة مسيحية مارونية . وفي أواخر السبعينيات، التحق صفا بالجامعة الأميركية في بيروت، وتخرج منها حاملاً شهادة في الهندسة المدنية.
في عام 1975، التحق صفا لفترة وجيزة في صفوف "حراس الأرز"، وحينها أُطلق عليه لقب "ساندي".
غادر لبنان وعمل كمهندس مدني مبتدء في الولايات المتحدة، ثم انتقل إلى فرنسا، وتخرج عام 1982 بدرجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية إنسياد في فونتينبلو.
وفي التسعينيات، أسس إسكندر وشقيقه أكرم شركة Privinvest، وهي شركة لبناء السفن متخصصة في السفن البحرية والتجارية واليخوت الضخمة. وفي العام 2007، شارك إسكندر صفا في إنشاء موقع البناء البحري في أبو ظبي مع شركة العين الدولية وأصبح المدير التنفيذي. وفي وقت لاحق من عام 2011، قامت شركة Privinvest بشراء أسهم شركة العين الدولية.
بين عامي 2011 و2024، شغل صفا منصب نائب الرئيس غير التنفيذي للجنة التوجيهية لمجموعة مارفين الاستثمارية، وهي شركة قابضة مدرجة في بورصة أثينا. ويُعتبر صفا من أغنى أغنياء لبنان.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
تعازي ووفيات
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مدارس لن تفتح أبوابها غداً.. ما السبب؟
Lebanon 24
مدارس لن تفتح أبوابها غداً.. ما السبب؟
09:43 | 2024-01-30
30/01/2024 09:43:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أضرار كبيرة بالسيارات بسبب البنزين!
Lebanon 24
أضرار كبيرة بالسيارات بسبب البنزين!
10:56 | 2024-01-30
30/01/2024 10:56:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريح عاجل من وزير التربيّة... ماذا أعلن عن إقفال المدارس؟
Lebanon 24
تصريح عاجل من وزير التربيّة... ماذا أعلن عن إقفال المدارس؟
11:40 | 2024-01-30
30/01/2024 11:40:45
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر مهمّ للمواطنين... هذا ما سيجري إبتداءً من صباح الغدّ بشأن المحروقات
Lebanon 24
خبر مهمّ للمواطنين... هذا ما سيجري إبتداءً من صباح الغدّ بشأن المحروقات
14:24 | 2024-01-30
30/01/2024 02:24:38
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم أول أيام شهر رمضان المبارك
Lebanon 24
إليكم أول أيام شهر رمضان المبارك
08:41 | 2024-01-30
30/01/2024 08:41:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
07:39 | 2024-01-31
دفع "الميكانيك" توقف.. شاهدوا الصورة
07:30 | 2024-01-31
خبر مهمّ عن البنزين... هذا ما سيحصل خلال اليومين المقبلين
07:24 | 2024-01-31
عبدالله وبوشكيان قدما اقتراح قانون الى المجلس النيابي.. هذا مضمونه
07:18 | 2024-01-31
أمن الدولة في الجنوب توقف شخصاً يبتزّ الناس الكترونيّاً.. هذه صورته!
07:11 | 2024-01-31
"الاعلام والاتصالات" بحثت في اختراقات شبكات الهاتف.. الموسوي: لبنان بحالة انكشاف أمام العدو
07:00 | 2024-01-31
تعيين السفير رومانوس رعد برتبة لواء في INTERPOL CENTER UN
فيديو
يصغرها بسنوات.. تسريب صورة لحبيب إليسا السابق الذي أصيبت بسببه بالسرطان (فيديو)
Lebanon 24
يصغرها بسنوات.. تسريب صورة لحبيب إليسا السابق الذي أصيبت بسببه بالسرطان (فيديو)
02:00 | 2024-01-30
31/01/2024 14:51:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أثناء هبوطها على سطح القمر.. مركبة فضائية تنقلب رأسا على عقب (فيديو)
Lebanon 24
أثناء هبوطها على سطح القمر.. مركبة فضائية تنقلب رأسا على عقب (فيديو)
04:00 | 2024-01-27
31/01/2024 14:51:57
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت توازنها وانزلقت.. بطلة تزلج تتعرّض لحادث خطير (فيديو)
Lebanon 24
فقدت توازنها وانزلقت.. بطلة تزلج تتعرّض لحادث خطير (فيديو)
01:00 | 2024-01-27
31/01/2024 14:51:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24