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لبنان

توصيات لإقامة نشاط رياضي في لبنان خلال العام 2024

Lebanon 24
31-01-2024 | 06:27
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 شارك وزير الشباب والرياضة جورج كلاس ممثلا بمدير مكتبه حسين عمر، في الاجتماع السنوي للجنة الرياضية المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب عبر "الفيديو" برئاسة وزير الشباب والرياضة العراقي الدكتور أحمد محمد المبرقع، في حضور الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية الدكتورة هيفاء أبو غزالة والأعضاء، كما حضر جانباً منه رئيس المكتب التنفيذي وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي.
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واتخذت اللجنة جملة من التوصيات رفعتها الى المكتب التنفيذي وعبره الى مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وأبرزها، "اقامة نشاط رياضي في لبنان خلال العام 2024 بعنوان "الملتقى العربي الاول لتعزيز التشجيع الحضاري في كرة القدم".

لبنان

رياضة

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