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لبنان

قرار لوزير المال.. ماذا في تفاصيله؟

Lebanon 24
31-01-2024 | 06:55
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أصدر وزير المالية يوسف الخليل قراراً مدّد بموجبه لغاية 08/02/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الرابع من سنة 2023، وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها، وتقديم بيانات وطلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل. 
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ويأتي هذا القرار من أجل إتاحة الفرصة للمكلفين للإلتزام بهذا الموجب وتفادي تطبيق الغرامات عليهم.

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