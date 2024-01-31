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لبنان

خبر مهمّ عن البنزين... هذا ما سيحصل خلال اليومين المقبلين

Lebanon 24
31-01-2024 | 07:30
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أكّد عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أنّ "لا أزمة بنزين"، وتوقّع "معالجة الأزمة بين الشركات المستوردة للنفط والحكومة خلال اليومين المقبلين".
وأضاف أنّ "الحوار ناشط بين الحكومة والشركات المستوردة للنفط، ومن المفترض التوصّل إلى حلّ تفادياً للأزمة، لا سيّما أن المحطات تسلّم الوقود بشكل اعتيادي".
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