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لبنان

تعيين السفير رومانوس رعد برتبة لواء في INTERPOL CENTER UN

Lebanon 24
31-01-2024 | 07:00
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تمّ تعيين السفير المفوض رومانوس رعد برتبة لواء في الإنتربول المركزي للأمم المتحدة(Interpol Centrel UN)، على أن يكون الممثّل العام لمكتب المنظمة في لبنان، وهي خطوة سيكون لها تأثير ملحوظ في تفعيل الدور الجديد للسفير رعد والتزامه تعزيز التعاون بين لبنان ومنظمة الانتربول في إطار الحفاظ على الأمن العالمي للدول الأعضاء المنضوية تحت لواء المنظمة من خلال شعار " العمل معاً لجعل العالم مكاناً أكثر أماناً".
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ويشكل المكتب المركزي للإنتربول نقطة الاتصال الأساسية للأمانة العامة والمكاتب المركزية الأخرى التابعة الإنتربول، الذي أنشأ ما بات يُعرف بمكتب الممثل الخاص للمنظمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك كخطوة طبيعية في مسار التعاون المشترك بين المنظمتين.
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