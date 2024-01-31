دفع "الميكانيك" توقف.. شاهدوا الصورة

Advertisement

لا يزال برنامج دفع الميكانيك مغلقاً لدى مكاتب تحويل الأموال مثل "OMT" و "Bob finance" وسط استياء من المواطنين المنتظرين معرفة كلفة الرسوم الجديدة بعد الزيادة التي تم إقرارها في موازنة العام 2024 على رسوم السير.ووسط ذلك، ينتظر المواطنون صدور بيان عن هيئة إدارة السير، تعلن من خلاله توقيت إستئناف عمليات الدفع لدى المكاتب المذكورة.