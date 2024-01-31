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لبنان

دفع "الميكانيك" توقف.. شاهدوا الصورة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
31-01-2024 | 07:39
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لا يزال برنامج دفع الميكانيك مغلقاً لدى مكاتب تحويل الأموال مثل "OMT" و "Bob finance" وسط استياء من المواطنين المنتظرين معرفة كلفة الرسوم الجديدة بعد الزيادة التي تم إقرارها في موازنة العام 2024 على رسوم السير.
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ووسط ذلك، ينتظر المواطنون صدور بيان عن هيئة إدارة السير، تعلن من خلاله توقيت إستئناف عمليات الدفع لدى المكاتب المذكورة.
 
 
 
 

المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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