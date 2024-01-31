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لبنان

المفتي دريان ترأس اجتماعاً لمجلس القضاء الشرعي الاعلى

Lebanon 24
31-01-2024 | 08:06
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 عقد مجلس القضاء الشرعي الأعلى اجتماعا برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، في حضور رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا الشيخ محمد عساف ورئيس المحكمة الجعفرية العليا الشيخ محمد كنعان والمفتشين والمدعين العامين في المحكمة السنية والجعفرية، وتم البحث في الشؤون القضائية في المحاكم الشرعية السنية والجعفرية وحسن سير العمل فيها وتفعيل أداء العمل القضائي.
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واستقبل مفتي الجمهورية "الهيئة الدائمة لنصرة القدس والأقصى"، وتحدث باسمها بعد اللقاء القاضي الشيخ أحمد درويش الكردي:" تشرفنا بلقاء سماحته وتحدثنا في موضوع أسبوع القدس والأقصى لمناسبة قرب حلول ذكرى الإسراء والمعراج. وأكدنا أهمية "أسبوع القدس العالمي" وتم التركيز على دعوة خطباء المساجد جميعا أن يتحدثوا في موضوع القدس وغزة وفلسطين، وعن العدوان الصهيوني السافر الإرهابي على أهل غزة وعلى أهل الضفة وعلى أهل فلسطين.
 
كما التقى المفتي دريان عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى السابق عن منطقة عكار علي طليس، وتم البحث في الشؤون اللبنانية والعدوان الإسرائيلي على غزة، بالإضافة الى أوضاع منطقة عكار الدينية والمعيشية والاقتصادية والاجتماعية.
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