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لبنان

عمره 16 سنة فقط.. خطف فتاة في البقاع وتوجّه بها إلى بيروت

Lebanon 24
31-01-2024 | 08:19
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق اللبنانيّة، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت، حول تواجد المدعو: ا. ح. (مواليد عام 2008، لبناني)، والمتّهم باختطاف الفتاة القاصر: - ن. ط. (من مواليد عام 2009، لبنانيّة)، من إحدى القرى البقاعيّة، وتواجده في بيروت.
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على الفور، باشرت عناصر المفرزة استقصاءاتها لمعرفة مكان المخطوفة وتوقيف الخاطف.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تمكّنت إحدى دوريّاتها، بتاريخ 27/01/2024، من توقيف المذكور، ومعه الفتاة القاصر، في محلّة طريق الجديدة.

وتبين أنّه مطلوب بموجب بلاغي بحث وتحرّ بجرم خطف قاصر.

  أودعا فصيلة طريق الجديدة، للتّوسّع بالتّحقيق، وإجراء المقتضى القانوني، بناءً على إشارة القضاء.
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