عمره 16 سنة فقط.. خطف فتاة في البقاع وتوجّه بها إلى بيروت

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق اللبنانيّة، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت، حول تواجد المدعو: ا. ح. (مواليد عام 2008، لبناني)، والمتّهم باختطاف الفتاة القاصر: - ن. ط. (من مواليد عام 2009، لبنانيّة)، من إحدى القرى البقاعيّة، وتواجده في بيروت.على الفور، باشرت عناصر المفرزة استقصاءاتها لمعرفة مكان المخطوفة وتوقيف الخاطف.بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تمكّنت إحدى دوريّاتها، بتاريخ 27/01/2024، من توقيف المذكور، ومعه الفتاة القاصر، في محلّة طريق الجديدة.وتبين أنّه مطلوب بموجب بلاغي بحث وتحرّ بجرم خطف قاصر.أودعا فصيلة طريق الجديدة، للتّوسّع بالتّحقيق، وإجراء المقتضى القانوني، بناءً على إشارة القضاء.