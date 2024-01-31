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لبنان

هل سيتوقّف تسليم المحروقات؟

Lebanon 24
31-01-2024 | 08:19
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أشار رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس، إلى أنّ "قرار الإقفال ليس سهلاً، وهذا هو الحلّ الأخير بالنّسبة إلينا رغم أنّه ليس محبّباً".
 
 
وقال شماس في مؤتمر صحافيّ، إنّ "قانون الضريبة الذي صدر لا يُمكن تطبيقه، ولا نُريد أنّ نضرب هذا القطاع، ولا يُمكن معاقبة الشركات الملتزمة بالقوانين"، وأضاف: "نحن لا نغطّي أحداً".
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وردًّا على سؤال عمّا إذا كان تسليم المحروقات سيتوقّف، قال: "الجواب في مجلس النواب".
 
 
ودعا شماس إلى "مُحاسبة المهرّبين بدل الملتزمين بالقانون"، وتابع: "آخر ما نُريده هو التوقف عن العمل".

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