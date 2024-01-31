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لبنان

اعتصام لرؤساء وموظفي سرايا صيدا

Lebanon 24
31-01-2024 | 07:28
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واصل رؤساء وموظفو الإدارات العامة العاملة في سرايا صيدا الحكومية إضرابهم لليوم الثاني، فنفذوا قبل ظهر اليوم اعتصاما داخل باحة السرايا، طالبوا فيه "وجوب إيجاد الحلول السريعة لتحسين أوضاعهم المعيشية عبر انصافهم برواتب عادلة تتلائم مع ارتفاع سلم الغلاء من كل جوانبه الاقتصادية والصحية والتعليمية لتمكينهم من الاستمرار بعملهم الوظيفي".
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