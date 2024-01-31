يوم غدّ... مدارس لن تفتح أبوابها أمام الطلاب

عُلم أنّ مدارس في الجنوب، قرّرت الإقفال يوم غدّ، بسبب العاصفة التي تضرب لبنان.

وتجدر الإشارة إلى أنّ مدارس عديدة في الجنوب لم تفتح أبوابها اليوم، بسبب موجة البرد.