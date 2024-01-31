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لبنان

يوم غدّ... مدارس لن تفتح أبوابها أمام الطلاب

Lebanon 24
31-01-2024 | 09:35
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عُلم أنّ مدارس في الجنوب، قرّرت الإقفال يوم غدّ، بسبب العاصفة التي تضرب لبنان.
 
 
وتجدر الإشارة إلى أنّ مدارس عديدة في الجنوب لم تفتح أبوابها اليوم، بسبب موجة البرد.
 
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