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لبنان

منزل يحترق في إسرائيل.. صاروخ أُطلق من لبنان أصابه مباشرة

Lebanon 24
31-01-2024 | 09:38
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن اشتعال النيران في منزل في المطلة إثر استهدافه بصاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان. 
 
من جانبه، أعلن حزب الله في بيان أنه استهدف مبناً ‏يتموضع بداخله جنود العدو في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابه إصابةً مباشرة.‏
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