منزل يحترق في إسرائيل.. صاروخ أُطلق من لبنان أصابه مباشرة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن اشتعال النيران في منزل في المطلة إثر استهدافه بصاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان.

من جانبه، أعلن حزب الله في بيان أنه استهدف مبناً ‏يتموضع بداخله جنود العدو في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابه إصابةً مباشرة.‏