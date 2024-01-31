بيان لنقابة أصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات.. هذا ما فيه

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أعلنت نقابة اصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات، تأييدها لبيان تجمع الشركات المستوردة للمحروقات المتعلق بفرض ضريبة على الشركات التي تعاطت سلعا مدعومة"، معتبرة انه "جاء مسهبا ليضع الامور في نصابها، ولا سيما ان دور هذه الشركات كان الوسيط بين الدولة والمستهلك ولم يستفد من الدعم الا المستهلك".وقالت في بيان: "إن تطبيق هذا الاقتراح من شأنه ان يطيح بالشركات والعاملين في هذا القطاع ويضرب مبدأ الشراكة بين القطاع العام والخاص. لذلك تأمل النقابة في ظل ظروف اقتصادية وأمنية صعبة خصوصا الوضع الامني الحاصل في الجنوب، أن يعطى فرصة للحوار مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض والجهات المعنية المسؤولة للوصول الى الحلول المنشودة التي تجنب المواطن دفع الثمن في هذه الظروف".