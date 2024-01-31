الأبيض بحث والسفيرة الأميركية في وضع القطاع الصحي

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التقى وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان ليزا جونسون في زيارة بروتوكولية بعد استلامها مهامها في لبنان، ورافقها وفد ضم مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في لبنان جولي ساوثفيلد وأعضاء من السفارة.وخلال الزيارة، تم البحث في الأوضاع الصحية في لبنان وجهوزية القطاع الصحي في مواجهات الأزمات.