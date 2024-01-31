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لبنان

معوض والدويهي زارا مولوي: لتوقيف ومحاسبة المعتدين على الأهالي والمؤسسات في زغرتا الزاوية

Lebanon 24
31-01-2024 | 10:34
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استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في مقر الوزارة، رئيس حركة "الاستقلال" النائب ميشال معوض، وعضو كتلة "تحالف التغيير" النائب ميشال الدويهي.
 
وتأتي هذه الزيارة بحسب بيان صادر عن معوض ودويهي، في إطار المتابعة الحثيثة للاعتداءات والتجاوزات المتكررة على أهلنا ومؤسساتنا والممتلكات الخاصة في زغرتا الزاوية.
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وقال البيان: "وطالبنا بوضع مؤسسات الدولة أمام مسؤولياتها في حماية الناس وتوقيف ومعاقبة المعتدين والمخلين بالأمن. وأوضحنا خلال اللقاء تفاصيل ما يجري وتداعياته المحتملة على السلم الأهلي في المنطقة، وشددنا على ضرورة وضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة - التي طالت في الآونة الأخيرة سلامة وممتلكات أهلنا ومؤسساتنا التربوية والدينية، وبعض مرافق ومراكز خدمات الدولة - وعدم التساهل مع المرتكبين من أشخاص وشبكات، ومحاسبتهم".
 
وتابع: "نقدر للوزير مولوي تفهمه وتجاوبه السريع، إذ تعهد بإدراج هذا البند في جدول أعمال اجتماع مجلس الأمن المركزي الأسبوع المقبل، لأخذ التدابير اللازمة في حق المرتكبين وتطبيق القانون على الجميع. وسنستكمل الضغط والاتصالات التي بدأناها بالمعنيين، رفضا لوضع الأوادم في منطقتنا تحت رحمة المعتدين والمخلين بالأمن والكرامات، وحماية للسلم الأهلي والاستقرار والعيش المشترك الذي شكل عبر التاريخ ركيزة لقوة منطقتنا".
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