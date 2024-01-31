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لبنان

أميركا تفرض عقوبات على كيانات في لبنان وتركيا لها علاقة بإيران و"الحزب"... من شملت؟

Lebanon 24
31-01-2024 | 10:35
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أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن فرض عقوبات على كيانات وأفراد في لبنان وتركيا، لدعم الشبكة المالية لـفيلق القدس" و"حزب الله".
 
 
وبحسب الخزانة الأميركيّة، حققت هذه الكيانات عائدات تقدر بمئات الملايين من الدولارات من بيع السلع الإيرانية، بما في ذلك للحكومة السورية.
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وقالت الوزارة الأميركيّة: "توفر مبيعات السلع هذه مصدرًا رئيسيًا لتمويل الأنشطة الإرهابية المستمرة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وحزب الله ودعم المنظمات الإرهابية الأخرى في كافة أنحاء المنطقة".
 
 
وفرضت أميركا عقوبات على:
 
- الشركة التركية "Mira Ihracat Ithalat Petrol" 
 
- شركة "Yara Offshore SAL" في لبنان
 
- شركة "Hydro Company for Drilling Equipment Rental" في لبنان
 
- علي قصير الذي فرضت الولايات المتحدة الأميركيّة عقوبات سابقة عليه، لأنه عمل أو زعم أنه يعمل لصالح أو بالنيابة، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن المسؤول السابق في الحرس الثوري الإيراني في فيلق القدس رستم قاسمي و"حزب الله".
 
- وفرضت أميركا عقوبات على إبراهيم طلال العوير لامتلاكه شركة "ميرا" أو السيطرة عليها بشكل مباشر أو غير مباشر. (رصد لبنان 24)
 

 

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