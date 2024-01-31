أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن فرض عقوبات على كيانات وأفراد في لبنان وتركيا، لدعم الشبكة المالية لـفيلق القدس" و"حزب الله".

وبحسب الخزانة الأميركيّة، حققت هذه الكيانات عائدات تقدر بمئات الملايين من الدولارات من بيع السلع الإيرانية، بما في ذلك للحكومة السورية.

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وقالت الوزارة الأميركيّة: "توفر مبيعات السلع هذه مصدرًا رئيسيًا لتمويل الأنشطة الإرهابية المستمرة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وحزب الله ودعم المنظمات الإرهابية الأخرى في كافة أنحاء المنطقة".

وفرضت أميركا عقوبات على:

- الشركة التركية "Mira Ihracat Ithalat Petrol"

- شركة "Yara Offshore SAL" في لبنان

- شركة "Hydro Company for Drilling Equipment Rental" في لبنان