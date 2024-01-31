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لبنان

سرقة كابلات النحاس من المحطات الهوائية لشركة كهرباء لبنان

Lebanon 24
31-01-2024 | 10:46
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 أقدم مجهولون، على سرقة كابلات النحاس من المحطات الهوائية التابعة لشركة كهرباء لبنان في بلدات لحفد بجة وعبيدات في قضاء جبيل، مما ادى الى انقطاع التيار الكهربائي عن المواطنين في هذه البلدات.
 
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وتعمل الشركة تحت العاصفة، على اعادة التيار الى البلدات المذكورة، وتمنت على المواطنين والبلديات والمخاتير الانتباه جيدا لوجود غرباء عن بلداتهم يتحولون ويسرحون فيها.
 
 
كما تقدمت الشركة بشكوى ضد مجهول لدى قوى الامن الداخلي في مخفر لحفد. (الوكالة الوطنية)
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