"الزراعة" أطلقت رالي بيبر النبيذ 2024

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أطلقت وزارة الزراعة خلال مؤتمر صحافي، Wine Rally Paper 2024، بالتعاون مع المعهد الوطني للكرمة والنبيذ، وبرعاية المدير العام للوزارة المهندس لويس لحود، في غرفة التجارة الصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان – الصنائع.وخلال اللقاء، أكد المدير العام للزراعة "استمرار الوزارة في دعم تسويق النبيذ اللبناني للأسواق المحلية والخارجية"، منوها بمنتجي النبيذ اللبناني في كل المناطق اللبنانية لجهة احترامهم للنوعية والمواصفات المحددة في صناعتهم المميزة، وايضا لجهة استمرارية هذا القطاع الحيوي رغم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي نشهدها في لبنان".ولفت إلى أن "هذا القطاع الحيوي يؤمن فرص عمل للشباب ويعزز العجلة الاقتصادية"، داعيا "الانتشار اللبناني في الخارج إلى العمل على دعم تسويق النبيذ اللبناني مما يعزز من كمية الصادرات وفتح أسواق جديدة".كما وشدد على أن "تعاون وزارة الزراعة مع السفارات اللبنانية أدى إلى وصول النبيذ اللبناني إلى مختلف الاسواق في أنحاء العالم"، كاشفا أنه "سيصل أيضا إلى الأسواق الصينية"، مؤكدا أن "التعاون المشترك مع وزارات الصناعة والاقتصاد والخارجية والمغتربين ساهم بشكل كبير في تطوير قطاع النبيذ اللبناني خلال السنوات العشر الماضية وتجاوز عدد الخمارات والمعامل الـ 60".وأشاد لحود بـ"التعاون المثمر مع الهيئات الاقتصادية واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في مختلف المجالات"، شاكرا رئيس الهيئات الاقتصادية على "مواكبته لتطوير قطاع النبيذ منذ العام 2012"، مشددا على أن "وزارة الزراعة ستتابع التعاون مع المعهد الوطني للكرمة والنبيذ والاتحاد اللبناني للنبيذ والجامعات اللبنانية لمواكبة التطور والحداثة في هذا القطاع".وبحسب لحود، فإن "إطلاق wine rally paper سيتم في الاول من شباط المقبل ويستمر لغاية 30 ايلول، وستشمل مراحله كل المناطق اللبنانية حيث تواجد ومراكز منتجي النبيذ وستكون أهدافه إشراك الشباب اللبناني في دعم وتسويق وتطوير النبيذ، وايضا التعرف على المساحات الزراعية المشمولة بالتصنيع من الخمارات اللبنانية المنتشرة في كل المناطق".