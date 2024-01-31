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لبنان

المساعدون القضائيون أعلنوا الاعتكاف العام بدءاً من الخميس

Lebanon 24
31-01-2024 | 11:15
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أعلنت لجان المساعدين القضائيين في بيان، اليوم الأربعاء، "الاعتكاف العام والتوقّف القسري عن العمل وإلغاء جلسات المحاكمة بكل أنواعها وعدم استقبال أي مراجعة، باستثناء ما يتعلق باليوم الأخير من المهل القانونية، بدءا من صباح يوم غد الخميس".
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وقال البيان إنّ "الاجتماعات ستبقى مفتوحة لمواكبة كل جديد، وذلك نظراً إلى ما يعانيه الموظف العام من سوء في الأوضاع المعيشية المزرية وتدني قيمة الرواتب وحرمان الموظفين من الحوافز والمساعدات التي تعطى لبعض المرافق العامة من دون سواها، وتجانساً مع مطالب رابطة موظفي القطاع العام".

وأشارت لجنة المساعدين القضائيين في بيروت إلى أنها "اجتمعت اليوم مع وزير العدل هنري الخوري، بحضور رئيس الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين القاضي جوزف تامر، وتباحثت معه في الأمور المتعلقة بأوضاع  المساعدين القضائيين، توصلاً إلى إيجاد الحلول المناسبة والمريحة لهم".

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