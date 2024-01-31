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لبنان

الأبيض أطلق حملة "شباط الشهر الوطني لصحة الفم والأسنان عند الأولاد"

Lebanon 24
31-01-2024 | 11:33
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أطلق وزير الصحة فراس الأبيض، اليوم الأربعاء، حملة "شباط الشهر الوطني لصحة الفم والأسنان عند الأولاد"، وذلك للسنة الثانية على التوالي بالتعاون مع نقابتي أطباء الأسنان في بيروت وطرابلس وكليات طب الأسنان والجمعيات العلمية والأهلية وأطباء الأسنان.
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وفي كلمة له، أكد الوزير الأبيض "أهمية الحملة التي تدخل في مجال الوقاية التي تعتبر أساسية حجز زاوية في الاستراتيجية الوطنية للصحة"، منوهاً بـ"الشراكة القائمة بين الجمعيات والنقابات المعنية بصحة الفم والأسنان ووزارة الصحة العامة، مشيراً إلى أنها "تتضمن نشاطات مدرسية لتعزيز صحة الفم والأسنان عند الأولاد".
 
ولفت إلى أن "الحملة التي أطلقتها الجمعية الوطنية لصحة أسنان الأطفال، تعكس أيضاً الإصرار على عدم الإستسلام في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد"، مؤكدا أن "المبادرة فعل إيمان بلبنان وبنهوض قطاعه الصحي وديناميته المستمرة".
 
وكانت الحملة استهلت بالنشيد الوطني اللبناني فكلمة ترحيب لرئيس اللجنة الإعلامية في نقابة أطباء الأسنان في بيروت الدكتور أنطوان شوفاني.
 
بدورها، تحدثت رئيسة الجمعية دكتورة ساندرا داغر فعددت الأنشطة التي سيتم تنفيذها خلال شهر شباط ودور الحملة في التوعية والإرشاد للأهل حول صحة أولادهم، وأشارت إلى أنَّ عنوان الحملة هذه السنة هو "صحة الفم من صفر إلى 3 سنوات"، نظراً لأهمية هذه المرحلة للعناية المبكرة بالأسنان واكتساب عادات صحية سليمة". 
 
وتابعت: "إن تكلفة الوقاية من أمراض الفم والأسنان بسيطة وهي تقتصر على فرشاة ومعجون أسنان وزيارات دورية لطبيب الأسنان".
 
بعدها، شدد نقيب أطباء أسنان طرابلس الدكتور ناظم حفار على أهمية "التعاون مع الوزارة والتنسيق من خلال مراكز الرعاية الأولية"، مبدياً استعداد النقابة للمشاركة في أي عمل صحي مجتمعي.
 
كذلك، كانت للنقيب يونس كلمة أشار فيها إلى "دور النقابة في وضع الاستراتيجيات الصحية وتشكيل الهيئة الوطنية لصحة الفم والأسنان وإعادة تفعيلها مع وزارتي الصحة والتربية"، وقال: "يعود الفضل لنجاح هذا النشاط الذي نطلقه اليوم للتعاون الوثيق مع الجمعية اللبنانية لطب أسنان الأطفال ما يشكل تطبيقا لاستراتيجية النقابة في إنشاء الشراكات الوثيقة مع الجمعيات العلمية".
 
وختاما كان عرض للفيديو المرافق للحملة من إعداد الفنان جورج خباز.
 
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