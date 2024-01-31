الآن.. هذا ما يجري في الجنوب

عادت أجواء التوتر لتخيم على الحدود مع لبنان وفلسطين المحتلة وذلك عقب شنّ الجيش الإسرائيليّ هجماتٍ جديدة استهدفت عدداً من البلدات الحدوديّة، اليوم الأربعاء.

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وقالت مصادر ميدانية في الجنوب أن الجيش الإسرائيلي شنّ 3 غارات بالطائرات المسيرة على بلدة بليدا، ما أدى إلى إندلاع النيران في أحد المنازل.

وفي بيان له عصر اليوم، أعلن جيش العدو أن مقاتلات تابعة له هاجمت عدة مقرات عسكرية تابعة لـ"حزب الله" في بلدة كفركلا - جنوب لبنان، كما استهدف سلاح المدفعية مناطق علما الشعب وعيترون.



وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه رصد أيضاً إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه مستوطنتي يفتاح وحانيتا، مشيراً إلى أن الحادثة لم تُسفر عن سقوط إصابات.



من جهتها، أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأنّ الطيران الحربي المعادي يحلق على علو منخفض في أجواء القطاع الغربي وتحديداً في مناطق الناقورة، علما الشعب وطيرحرفا ويارين.



عمليات لـ"حزب الله"



وكان "حزب الله" أعلن اليوم الأربعاء، تنفيذ 5 عمليات ضد عدد من المواقع والأهداف الإسرائيلية.



وفي بيانات متفرقة، قال الحزب إنه استهدف تموضعاً بداخله جنود إسرائيليون في مستعمرة المطلة، كما قصف أيضاً دبابة ميركافا في موقع بياض بليدا.



كذلك، أطلق الحزب صواريخه باتجاه تجمع لجنود العدو في محيط ثكنة ميتات، في حين أنه قصف التجهيزات التجسسيّة بموقع حانيتا كما قصف أيضاً تجمعاً لجنود إسرائيليين في تلة الطيحات.