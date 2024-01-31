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لبنان
إجتماع بين قيادتي "فتح" و "حماس" في لبنان.. هذا ما تم بحثه
Lebanon 24
31-01-2024
|
12:32
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التقى وفد من قيادة حركة "فتح" في لبنان اليوم، في مقر سفارة دولة فلسطين، وفداً من قيادة حركة "حماس" في لبنان، بحضور السفير اشرف دبور.
وضم وفد "فتح" امين سر الحركة وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي ابو العردات، امين سر اقليم "فتح" حسين فياض، عضو قيادة الحركة في لبنان اللواء منذر حمزة ونائب امين سر اقليم "فتح" في لبنان غسان عبد الغني.
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أما وفد "حماس" فضم ممثل الحركة في لبنان احمد عبد الهادي، نائب المسؤول السياسي للحركة في لبنان جهاد طه، مسؤول العلاقات الوطنية في لبنان ايمن شناعة، منسق العلاقات السياسية في لبنان مشهور عبد الحليم ومسؤول العلاقات العامة للحركة في لبنان خالد اسماعيل.
وأشار بيان للسفارة إلى أنّ "اللقاء وجه تحية اجلال وتقدير لشهداء شعبنا وجرحانا واسرانا وصمود وبسالة ومقاومة أبناء شعبنا الفلسطيني على ارض وطنه وثباته امام آلة الحرب الصهيونية والإبادة الجماعية وبوجه المشروع الصهيوني الذي يستهدف شعبنا وقضيتنا، مؤكدا الرفض المطلق للمقترحات والبرامج التي يتم طرحها وتستهدف حقوق شعبنا وثوابته الوطنية".
وبحسب البيان، فقد تم التأكيد خلال الإجتماع على تمتين وتعزيز وتطوير العمل الفلسطيني الموحد في لبنان في إطار وحدة فلسطينية جامعة، لمواجهة أي عابث بأمن واستقرار مخيماتنا الفلسطينية وجوارها والحفاظ على مسيرة نضالنا الفلسطيني المشترك".
كذلك، طالب المجتمعون "الدول التي علقت مساعداتها لوكالة الأونروا بالعودة عن قرارها، باعتبار وكالة الاونروا الجهة الدولية التي كُلفت برعاية وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وتمثل شريان الحياة لهم وشاهدا حيا على نكبة شعبنا الفلسطيني وحقه في العودة".
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