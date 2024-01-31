تحذيرٌ مهم جداً بشأن المازوت.. ماذا فيه؟

حذرت أوساط ناشطة في قطاع المحروقات من إستمرار أزمة عدم تسليم المحروقات للمحطات في ظلّ الأجواء العاصفة التي تضرب لبنان.



Advertisement وقالت المصادر لـ"لبنان24" إن انقطاع المازوت سينعكسُ سلباً على المواطنين لاسيما في المناطق الجبلية، حيث يستخدمون تلك المادة للتدفئة. وقالت المصادر لـإن انقطاع المازوت سينعكسُ سلباً على المواطنين لاسيما في المناطق الجبلية، حيث يستخدمون تلك المادة للتدفئة.



وذكرت المصادر أنّ المطلوب اليوم حلحلة المشكلة القائمة بأسرع وقتٍ ممكن كي لا يتأثر المواطنون بأيّ انقطاع وسط موجة الصقيع.