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لبنان
تحذيرٌ مهم جداً بشأن المازوت.. ماذا فيه؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
31-01-2024
|
12:40
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حذرت أوساط ناشطة في قطاع المحروقات من إستمرار أزمة عدم تسليم المحروقات للمحطات في ظلّ الأجواء العاصفة التي تضرب لبنان.
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وقالت المصادر لـ
"لبنان24"
إن انقطاع المازوت سينعكسُ سلباً على المواطنين لاسيما في المناطق الجبلية، حيث يستخدمون تلك المادة للتدفئة.
وذكرت المصادر أنّ المطلوب اليوم حلحلة المشكلة القائمة بأسرع وقتٍ ممكن كي لا يتأثر المواطنون بأيّ انقطاع وسط موجة الصقيع.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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