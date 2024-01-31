Advertisement

لبنان

تحذيرٌ مهم جداً بشأن المازوت.. ماذا فيه؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
31-01-2024 | 12:40
A-
A+
Doc-P-1159169-638423268758680677.jpg
Doc-P-1159169-638423268758680677.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذرت أوساط ناشطة في قطاع المحروقات من إستمرار أزمة عدم تسليم المحروقات للمحطات في ظلّ الأجواء العاصفة التي تضرب لبنان.

Advertisement
وقالت المصادر لـ"لبنان24" إن انقطاع المازوت سينعكسُ سلباً على المواطنين لاسيما في المناطق الجبلية، حيث يستخدمون تلك المادة للتدفئة.

وذكرت المصادر أنّ المطلوب اليوم حلحلة المشكلة القائمة بأسرع وقتٍ ممكن كي لا يتأثر المواطنون بأيّ انقطاع وسط موجة الصقيع.
 
 

المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:15 | 2024-01-31
14:41 | 2024-01-31
14:31 | 2024-01-31
14:14 | 2024-01-31
14:08 | 2024-01-31
14:00 | 2024-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24