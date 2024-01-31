صورٌ مخيفة.. طاقم إسعاف يتعرّض للقصف في الجنوب!

نجا طاقم جمعية كشافة الرسالة من الموت إثر غارة شنتها طائرة مسيرة إسرائيلية على ساحة بلدة بليدا - جنوب لبنان، مساء اليوم الأربعاء.
وقالت المصادر إن القصف استهدف سيارة الإسعاف التابعة للجمعية، ولم تسجل أي إصابات في الأرواح.
وكانت المعلومات تحدثت في وقتٍ سابق هذا المساء عن أن الجيش الإسرائيلي شنّ 3 غارات بالطائرات المسيرة على بلدة بليدا، ما أدى إلى إندلاع النيران في أحد المنازل.
ويأتي هذا الاعتداء الجديد على بليدا ضمن سلسلة هجمات جديدة ينفذها جيش العدو ضد مناطق جنوبية أبرزها ميس الجبل، بيت ليف، الضهيرة، يارين، محيبيب وعلما الشعب.