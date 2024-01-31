صورٌ مخيفة.. طاقم إسعاف يتعرّض للقصف في الجنوب!

نجا طاقم جمعية كشافة الرسالة من الموت إثر غارة شنتها طائرة مسيرة إسرائيلية على ساحة بلدة بليدا - جنوب لبنان، مساء اليوم الأربعاء.

وقالت المصادر إن القصف استهدف سيارة الإسعاف التابعة للجمعية، ولم تسجل أي إصابات في الأرواح.

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وكانت المعلومات تحدثت في وقتٍ سابق هذا المساء عن أن الجيش الإسرائيلي شنّ 3 غارات بالطائرات المسيرة على بلدة بليدا، ما أدى إلى إندلاع النيران في أحد المنازل.