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لبنان

رسالة مشبوهة تصلُ إلى هواتفكم.. إقرأوا ما فيها واحذروها

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
31-01-2024 | 13:27
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تلقى مواطنون مؤخراً رسائل مشبوهة على أرقام غريبة تفيدهم بأنّ حسابهم على "واتسآب" سيتعرض للحذف وبالتالي يتوجّب عليهم الضغط على رابطٍ مزيف قد يساهم في قرصنة الحساب.
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اللافت أن تلك الرسائل تأتي بلغة عربية غير سليمة، إذ أن الكلمات مفككة نوعاً ما، في حين أنَّ الرابط المرتبط بالنص المُرسَل يتضمن كلمة "whatsapp".

وللإشارة، فإن الشركة المشغلة للتطبيق لا تُرسل رسائل من هذا النوع إلى مستخدميها، علماً أن هذه العملية تحصل حصراً في حال طلب مستخدم التطبيق إرسال رمزٍ إلى هاتف لتشغيل الحساب أو لغرض آخر بناء لمعرفة مسبقة بذلك.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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