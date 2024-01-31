رسالة مشبوهة تصلُ إلى هواتفكم.. إقرأوا ما فيها واحذروها

تلقى مواطنون مؤخراً رسائل مشبوهة على أرقام غريبة تفيدهم بأنّ حسابهم على "واتسآب" سيتعرض للحذف وبالتالي يتوجّب عليهم الضغط على رابطٍ مزيف قد يساهم في قرصنة الحساب.

Advertisement