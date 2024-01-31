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لبنان

بمأتم رسمي حاشد.. رومية تودع رئيس بلديتها عادل بو حبيب

Lebanon 24
31-01-2024 | 13:39
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ودعت بلدة رومية رئيس بلديتها عادل بو حبيب، شقيق وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، بمأتم رسمي حاشد في كنيسة مار عبدا في البلدة، بحضور ممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب ميشال موسى، ممثل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزير السياحة وليد نصار، وشخصيات رسمية وسياسية وامنية وحزبية وحشد من أبناء المنطقة والاهل والاصدقاء.

 
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ترأس الصلاة الجنائزية ممثل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي النائب البطريركي المطران بولس الصياح، عاونه رئيس اساقفة بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر  ولفيف من الكهنة.

 
 

بعد الانجيل المقدس، تلا امين سر البطريركية المارونية الخوري هادي ضو الرقيم البطريركي وجاء فيه: "البركة الرسولية تشمل بناتنا وأبناءنا الأعزاء: أمل الياس رومانوس، زوجة المرحوم عادل رشيد بو حبيب، رئيس بلدية روميه، وأولاده، وشقيقه الوزير الدكتور عبدالله، وعائلة المرحوم شقيقه أنطوان، وشقيقته ليديا، وعائلاتهم، وسائر ذويهم وأنسبائهم في الوطن والمهجر المحترمين.

 

بالأسى الشديد وصلاة الرجاء، نودع معكم ومع أهالي روميه عزيزكم وعزيزنا المرحوم عادل. وإنا نرافقه معا بالصلاة في عبوره إلى بيت الآب في السماء، الذي استعد له بحفظ وديعة الإيمان، ونشاطه الخلاق، والتزامه الوطني، وأبوته المسؤولة، وخدمة الشأن العام.

 
وبعد الصلاة تقبلت العائلة التعازي في صالون الكنيسة، وووري الجثمان الثرى في مدافن العائلة.

 

ويستمر تقبل التعازي يوم غد الخميس من الحادية عشرة قبل الظهر حتى السادسة مساء، في صالون كنيسة مار عبدا - رومية.

( الوكالة الوطنية)

لبنان

تعازي ووفيات

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