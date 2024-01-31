أعلن الجيش الإسرائيلي أن نفّذ غارات على بنى تحتية عسكرية لـ"حزب الله" في عيتا الشعب وبليدا وبيت ليف.





وبحسب الجيش الإسرائيلي، فقد تم في وقت سابق رصد عدة عمليات إطلاق نار من لبنان باتجاه منطقة المطلة.