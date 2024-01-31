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لبنان

الجيش الإسرائيلي: نفّذنا غارات على بنى تحتية لـ"حزب الله"

Lebanon 24
31-01-2024 | 14:08
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أعلن الجيش الإسرائيلي أن نفّذ غارات على بنى تحتية عسكرية لـ"حزب الله" في عيتا الشعب وبليدا وبيت ليف.


وبحسب الجيش الإسرائيلي، فقد تم في وقت سابق رصد عدة عمليات إطلاق نار من لبنان باتجاه منطقة المطلة.
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