Advertisement

لبنان

بعد إنتشار خبر وفاته.. "أبو سليم" بخير

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
31-01-2024 | 14:14
A-
A+
Doc-P-1159211-638423325421341863.jpg
Doc-P-1159211-638423325421341863.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفت معلومات "لبنان24" ما أشيع عن وفاة الفنان القدير صلاح تيزاني (أبو سليم) الموجود حالياً في مستشفى رزق - بيروت.

وقالت المصادر إن تيزاني بخير وقد تجاوب مع الأطباء وهو محاط الآن بعائلته الموجودة بجواره. 
Advertisement

مصادر في نقابة الممثلين قالت لـ"لبنان24" إنَّ "أبو سليم" ما زال على قيد الحياة، نافية كل الأخبار التي تحدّثت عن وفاته.

وأكدت المصادر أنه تم التواصل مع عائلة "أبو سليم" وقيل إن وضعه الصحي مستقر.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:30 | 2024-01-31
17:01 | 2024-01-31
17:00 | 2024-01-31
16:55 | 2024-01-31
16:55 | 2024-01-31
16:31 | 2024-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24