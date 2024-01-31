بعد إنتشار خبر وفاته.. "أبو سليم" بخير

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وقالت المصادر إن تيزاني بخير وقد تجاوب مع الأطباء وهو محاط الآن بعائلته الموجودة بجواره.مصادر في نقابة الممثلين قالت لـإنَّ "أبو سليم" ما زال على قيد الحياة، نافية كل الأخبار التي تحدّثت عن وفاته.وأكدت المصادر أنه تم التواصل مع عائلة "أبو سليم" وقيل إن وضعه الصحي مستقر.