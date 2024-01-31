هل سينقطع البنزين غداً؟ إليكم هذا الخبر

علم "لبنان24" أن الشركات المستوردة للنفط مستمرة بإضرابها يوم غدٍ الخميس، إذ لن تسلم المحروقات للمحطات.

وقالت المصادر إن الإتصالات التي حصلت خلال الساعات الأخيرة لم تُفضِ إلى نتيجة بشأن فكّ إضراب الشركات الذي بدأ اليوم الأربعاء، موضحة أنّ القرار لن يتغير ولا تراجع عن الإضراب حالياً حتى إشعار آخر.

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مصادر معنية بقطاع المحروقات قالت لـ"لبنان24" إن مخزون البنزين متوفر لدى المحطات ولن ينقطع، لكن المطلوب مدّها بالمحروقات فوراً تداركاً لحصول أي أزمة.