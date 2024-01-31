قضى بقصفٍ إسرائيلي.. "حزب الله" ينعى شهيداً جديداً

أعلن "حزب الله"، اليوم الأربعاء، إستشهاد المجاهد محمد نايف حمود (حيدر)، إبان قصف إسرائيليّ طال أحد المنازل في بيت ليف - جنوب لبنان.

وأشار الحزب إلى أن الشهيد حمود هو من البلدة المذكورة، ومن مواليد العام 1990.