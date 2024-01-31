Advertisement

لبنان

قضى بقصفٍ إسرائيلي.. "حزب الله" ينعى شهيداً جديداً

Lebanon 24
31-01-2024 | 15:15
A-
A+
Doc-P-1159228-638423362887351768.jpg
Doc-P-1159228-638423362887351768.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن "حزب الله"، اليوم الأربعاء، إستشهاد المجاهد محمد نايف حمود (حيدر)، إبان قصف إسرائيليّ طال أحد المنازل في بيت ليف - جنوب لبنان.
 
وأشار الحزب إلى أن الشهيد حمود هو من البلدة المذكورة، ومن مواليد العام 1990. 
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: نفذنا غارات على بنى تحتية عسكرية لـ"حزب الله" في عيتا الشعب وبليدا وبيت ليف جنوبي لبنان (الجزيرة)
lebanon 24
01/02/2024 00:48:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: مقاتلاتنا هاجمت موقع استطلاع ومبنى عسكريا لحزب الله في عيتا الشعب ومحيبيب في جنوب لبنان
lebanon 24
01/02/2024 00:48:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا مبنيين عسكريين تابعين لحزب الله في منطقة يارون في جنوب لبنان (الجزيرة)
lebanon 24
01/02/2024 00:48:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قصفنا موقعين لـ"حزب الله" في بيت ليف ودير عمار جنوبي لبنان (الجزيرة)
lebanon 24
01/02/2024 00:48:37 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إسرائيل

حزب الله

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:30 | 2024-01-31
17:01 | 2024-01-31
17:00 | 2024-01-31
16:55 | 2024-01-31
16:55 | 2024-01-31
16:31 | 2024-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24