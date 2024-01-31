إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ مقطع فيديو يُنشر لأول مرة للفنان القدير صلاح تيزاني (أبو سليم)، وفيه يتحدّث عن أعماله الفنية وإنجازاته مع فرقته على الصعيد الكوميديّ في لبنان.

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وفي الفيديو، أعطى "أبو سليم" رأيه بالمستوى الذي وصلت إليه الكوميديا في لبنان، معرباً عن تقديره للفنان المسرحيّ جورج خبّاز.

وخلال ساعات المساء، انتشرت أنباء زعمت أنّ "أبو سليم" قد فارق الحياة في مستشفى رزق - بيروت إثر إصابته بوعكة صحية طارئة.

معلومات "لبنان24" نفت الأنباء المتداولة، وقالت المصادر إن تيزاني بخير وقد تجاوب مع الأطباء وهو محاط الآن بعائلته الموجودة بجواره.



مصادر في نقابة الممثلين قالت لـ"لبنان24" إنَّ "أبو سليم" ما زال على قيد الحياة، نافية كل الأخبار التي تحدّثت عن وفاته.



وأكدت المصادر أنه تم التواصل مع عائلة "أبو سليم" وقيل إن وضعه الصحي مستقر.

