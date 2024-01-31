الثلوج تعانق راشيا الوادي.. لوحة طبيعية مرسومة في صور!

ارتدت منطقة راشيا الوادي ثوبها الشتوي الأبيض، حيث غطت الثلوج طرقاتها ومنازلها القرميدية، في مشهدٍ عكس جمال الطبيعة وروعتها.

تجدر الإشارة إلى أن راشيا الوادي ترتفع عن سطح البحر 1250 متراً ومن معالمها الأثرية إضافة إلى القلعة أبنية وآثار شهابية تعود إلى العام 1307 م.

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كذلك، تتميز البلدة بسوقها الأثري الكائن في وسطها، حيث يحيط به 36 مبنى قديماً، ويعودُ تاريخه إلى القرن الـ17.

أقدم الكنائس في راشيا هي كنيسة القديس مار موسى الحبشي لطائفة السريان الكاثوليك.