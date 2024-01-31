معلومة حاسمة.. هل سينقطع الإنترنت بسبب أزمة المحروقات؟

أكد المدير العام لهيئة "أوجيرو" عماد كريدية أنه لا أزمة إتصالات في الأفق بسبب المحروقات، معلناً أن المازوت موجود في المنشآت الخاصة بالهيئة، وقال: "المادة لن تنقطع عن السنترالات ولن يتأثر قطاع الإتصالات، كما أنّ خدمة الإنترنت ستبقى متوفرة".

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وفي حديثٍ عبر قناة الـ"MTV"، اليوم الأربعاء، قال كريدية: "يُمكن أن نتأثّر قليلاً إذا لم يعد البنزين متوفّراً ولكن الخطر لا وجود له بالنسبة إلينا كشبكة".

ويُتابع كريديّة: المشكلة أنّ المواطنين يهلعون سريعاً، ويا ريت كلّ القطاعات عم تشتغل... الله بعين".

وختم: "لا مشاكل تُذكر في قطاع الاتصالات، وذاهبون إلى تحسّنٍ نسبيّ مقارنةً بما مررنا به في العامين 2022 و2023".