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لبنان

معلومة حاسمة.. هل سينقطع الإنترنت بسبب أزمة المحروقات؟

Lebanon 24
31-01-2024 | 16:31
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أكد المدير العام لهيئة "أوجيرو" عماد كريدية أنه لا أزمة إتصالات في الأفق بسبب المحروقات، معلناً أن المازوت موجود في المنشآت الخاصة بالهيئة، وقال: "المادة لن تنقطع عن السنترالات ولن يتأثر قطاع الإتصالات، كما أنّ خدمة الإنترنت ستبقى متوفرة". 
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وفي حديثٍ عبر قناة الـ"MTV"، اليوم الأربعاء، قال كريدية: "يُمكن أن نتأثّر قليلاً إذا لم يعد البنزين متوفّراً ولكن الخطر لا وجود له بالنسبة إلينا كشبكة".
ويُتابع كريديّة: المشكلة أنّ المواطنين يهلعون سريعاً، ويا ريت كلّ القطاعات عم تشتغل... الله بعين".
وختم: "لا مشاكل تُذكر في قطاع الاتصالات، وذاهبون إلى تحسّنٍ نسبيّ مقارنةً بما مررنا به في العامين 2022 و2023".
 
 
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