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لبنان

بعد سلسلة اعتداءات إسرائيلية.. معطيات تكشف وضع الجنوب حالياً

Lebanon 24
31-01-2024 | 16:55
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تشهد جبهة جنوب لبنان هدوءاً حذراً عقب سلسلة من الإعتداءات نفذها العدو الإسرائيليّ ضد عدد من القرى والبلدات الحدودية اللبنانية.
 
وقرابة الساعة الـ12 ليلاً، قصف الجيش الإسرائيلي محيط بلدة دير ميماس من جهة الخردلي، كما استهدف قبل وقت قصير منطقة الضهيرة، الأمر الذي أدى إلى أضرارٍ مادية لحقت بمركز للجيش هناك.
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كذلك، قصف العدو بلدة الناقورة بسلاح المدفعية، في حين أنه طال أيضاً مناطق ميس الجبل، يارين، محيبيب وعلما الشعب.
 
وخلال ساعات المساء، استهدف الجيش الإسرائيلي بلدتي بيت ليف وبليدا، حيث نفذ غارات عديدة طالتهما.
 
عمليات "حزب الله"
 
ومساءً، نفذ "حزب الله" عمليتان جديدتان انضمتا إلى 5 عمليات حصلت خلال النهار، وهي على النحو التالي:
 
1- قصف مستعمرة المنارة 
2- استهدف موقع جل العلام
3- استهداف تموضع للجنود الإسرائيليين في مستعمرة المطلة
4- قصف دبابة ميركافا في موقع بياض بليدا
5- قصف تجمع للجنود الإسرائيليين في محيط ثكنة ميتات
6- استهداف التجهيزات التجسسية بموقع حانيتا
7- فصف تجمع لجنود إسرائيليين في تلة الطيحات

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