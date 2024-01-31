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لبنان

هوكشتاين يستعدّ للعودة إلى بيروت

Lebanon 24
31-01-2024 | 17:00
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يستعدّ الوسيط الأميركي إلى ترتيب حقيبة العودة إلى بيروت، في ضوء محادثات دبلوماسي غربي عريق، صديق لبلاده، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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